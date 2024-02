Fiamme al porto di San Felice Circeo, arriva l'ordinanza dell'ufficio circondariale di Terracina.

In merito all'incendio che ha interessato alcune imbarcazioni da diporto ormeggiate nel porto del Circeo (presso il pontile galleggiante), sono stati presi provvedimenti per tutelare la sicurezza della navigazione nelle aree interessate dalla presenza dei relitti delle imbarcazioni affondate.

Sono interdetti i posti d'ormeggio pubblici nell'area dell'incendio; è interdetta la navigazione e qualsiasi altra attività legata ai pubblici usi del mare nello specchio acqueo antistante la zona dell'incendio per una distanza di 35 metri dalla stessa; è interdetta all'ormeggio la porzione del pontile galleggiante più orientale collocato all'interno del porto del Circeo per una distanza di 45 metri a partire dalla testata; sono esclusi dal divieto il personale e i mezzi navali appartenenti alla Guardia Costiera, alle altre forze di polizia e a quelli di soccorso nonché quelli impegnati nello svolgimento delle attività tecniche conseguenti all'evento dannoso riassunto in premessa, che dovranno comunque operare informando preventivamente l'Autorità Marittima.

Tutte le Unità che navigano in prossimità delle aree oggetto di interdizione devono procedere a lentissimo moto e mantenersi a distanza di sicurezza dai limiti dello specchio acqueo in oggetto, manovrando con la massima cautela e prestando, altresì, scrupolosa attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere fatte dal personale militare.

E' interdetta alla circolazione stradale (pedonale e veicolare) la porzione meridionale della banchina del Molo di sottoflutto a partire dal distributore di carburante.