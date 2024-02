Francesco Locicero è il nuovo presidente e segretario politico del movimento L'Altra Faccia della Politica di Aprilia. L'elezione è arrivata al termine dell'assemblea che si è svolta l'8 febbraio, un incontro che è servito per porre le basi e definire l'organizzazione per una ripresa dell'attività sul territorio. Un'assemblea alla quale hanno partecipato l'attuale consigliera dell'Altra Faccia della Politica Francesca Barbaliscia e gli ex consiglieri Federico Cola ed Angelo Zanlucchi. «A breve riprenderanno una serie di iniziative - spiega il movimento - e di progetti mirati all'interesse del territorio, perché la politica deve essere considerata uno strumento al servizio del cittadino. Vogliamo gettare le basi per essere rappresentativi». La consigliera Barbaliscia unitamente a Cola e Zanlucchi hanno sottolineato l'impegno di Francesco Locicero nel voler dare un nuovo impulso al movimento. Il nuovo presidente e segretario politico è stato votato all'unanimità. Quello di Locicero è un nome conosciuto in città, volto storico della destra di Aprilia è stato consigliere comunale con la maggioranza D'Alessio, con la quale poi ruppe candidandosi a sindaco nel 2013 con il Partito Sociale Nazionale. Adesso c'è un ritorno attivo nel progetto civico. «Il mio impegno sarà vivere il territorio, cercando di essere - commenta - al servizio della comunità. La politica è questo, è il mezzo per riuscire a risolvere le problematiche che coinvolgono le persone. Il movimento è in crescita e confido nell'arrivo di persone serie e volenterose. Siamo lontani dalle dinamiche partitiche e non vogliamo farne parte».