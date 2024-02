La crisi di produttori e lavoratori del mondo agricolo arriva fino davanti al Mercato Ortofrutticolo di Fondi. Oggi si preannuncia una mattinata intensa con le manifestazioni che partiranno dall'alta Campania per giungere, attraverso il cosiddetto "sciopero lumaca", fino dinanzi ai cancelli del Mof in viale Piemonte. Ad annunciarlo gli stessi operatori del settore che si dicono pronti a recarsi a Roma il prossimo 15 febbraio per la manifestazione in piazza del Campidoglio alle 12. E sempre alle 12, ma di oggi, arriveranno nella Piana dopo aver attraversato le principali arterie tra il casertano e il sud pontino. Alle 12, è previsto un incontro pubblico in cui allevatori e agricoltori incontreranno cittadini, media e istituzioni per lamentare il proprio malessere.

Il tutto al grido di #Telodoioilmadeinitaly, con tanto di slogan "No alla crisi, sì alla dignità di produttori e lavoratori". Una protesta, montata in diverse parti d'Europa, che negli ultimi giorni si è fatta tangibile anche in Italia con tanto di minacce di incursioni al Festival di Sanremo che si è appena concluso.

Intanto da parte del Governo centrale iniziano ad arrivare le prime proposte e aperture a sgravi fiscali che potrebbero far respirare il settore, mentre lo stesso fronte della protesta sembra dividersi tra chi vuole proseguire con la linea dura e chi sarebbe più propenso a mediare con le istituzioni.