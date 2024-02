C'è attesa per il gran finale del Carnevale Cisternese programmato per domani pomeriggio.

Nonostante l'inclemenza del tempo, seppur ridotto negli appuntamenti, non è stata annullata la data di ieri che ha visto svolgersi all'interno di Palazzo Caetani i laboratori creativi dell'associazione ONMIC, alle ore 16 nella sala studio della biblioteca, e alle ore 18 nella Sala Polifunzionale della Biblioteca comunale lo spettacolo "Un'amicizia… particolare" a cura della Compagnia Esperienza Teatro.

Domani, "Martedì Grasso", alle ore 14:30 si terrà la sfilata dei carri allegorici lungo Corso della Repubblica organizzata da Amici in Festa e, a seguire, alle ore 18:30 a Palazzo Caetani si terrà, a cura della Mancini Service, il "Gran Galà a Corte", con musica dal vivo a cura di "Mr Pepper blue & Billy Sugar Band", tribute band di Zucchero. Concluderà la premiazione della maschera più bella.

«Abbiamo cercato di raccogliere la partecipazione del territorio attraverso le proposte che ci sono pervenute – hanno dichiarato il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini, l'assessora alla cultura Maria Innamorato e la delegata agli eventi, turismo e spettacolo Aura Contarino – nella speranza di accontentare tutti i gusti. Finalmente, dopo diversi anni, tornano i carri allegorici a Cisterna e speriamo che la nostra comunità possa apprezzare lo sforzo compiuto da questa Amministrazione e dalle associazioni che si sono messe in gioco per far divertire i più piccoli».