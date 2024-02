«Scarsa trasparenza e poca informazione da parte della Asl pontina sulle liste di attesa, il rispetto dei tempi, i percorsi di garanzia e il corretto utilizzo dell'intramoenia». A sollevare il problema è il sindacato Spi Cgil di Latina e Frosinone che ha organizzato tre presìdi di protesta.

Il primo si svolgerà domani mattina davanti all'ingresso dell'ospedale Goretti di Latina, il secondo è in programma il 21 febbraio sotto la palazzina della direzione generale della Asl di Frosinone e il 27 febbraio presso il distretto sanitario di Gaeta. «Le iniziative - spiegano dal sindacato - fanno parte di una più ampia mobilitazione organizzata in quelle stesse giornate, sull'intero il territorio regionale dallo Spi Cgil di Roma e del Lazio in difesa della sanità pubblica e del diritto alla salute. E' evidente che c'è scarsa trasparenza e poca informazione da parte delle Asl quando gli interessati si rivolgono all'infrastruttura di prenotazione (Cup o Recup) e agli Urp aziendali. La carenza di informazioni riguarda in particolare le modalità per richiedere il rispetto dei tempi di attesa, i percorsi di garanzia e il corretto sostitutivo utilizzo dell'intramoenia a carico dell'Azienda sanitaria, con il solo pagamento del ticket, ove dovuto».