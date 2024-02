Approvata alla unanimità dal Consiglio Comunale di Sabaudia una articolata Mozione, che sarà inviata alla Presidenza del Consiglio, al Ministro dell'Agricoltura, al Presidente della Regione Lazio e alle Associazioni di categoria, quale segno tangibile di solidarietà e sostegno nei confronti degli imprenditori agricoli che oramai da diversi giorni sono in stato di agitazione per reclamare i diritti della categoria.

Una prima Mozione in questa direzione era stata presentata al Consiglio dal Sindaco Alberto Mosca. La Minoranza, condividendo l'iniziativa, ha però presentato un proprio emendamento, integrativo della Mozione del Sindaco, che tocca tutti gli aspetti delle rivendicazioni in atto della categoria.

Dopo un prolungato dibattito e una correzione apportata al testo, l'emendamento è stato recepito con una nuova mozione, votata alla unanimità dal Sindaco e da tutti i Consiglieri di maggioranza e minoranza.

L'atto deliberativo del Consiglio Comunale sostiene quindi le oltre 500 aziende agricole presenti sul territorio, quali soggetti produttivi di circa il 75% del PIL economico, che devono necessariamente essere sostenute nell'accesso alle misure premiali e nei complessi processi di transizione ecologica dei cicli produttivi.

La Mozione sarà inviata anche agli altri Comuni della provincia, allo scopo di condividere un tema di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio pontino.