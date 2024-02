Anche nella provincia di Latina gli studenti preferiscono i licei, una tendenza in linea con i dati nazionali comunicati in queste ore dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, a tre giorni dalla chiusura delle iscrizioni telematiche sulla piattaforma Unica all'anno scolastico 2024/2025 per le scuole secondarie di secondo grado. Secondo i primi dati che arrivano dall'Ufficio scolastico provinciale, quest'anno l'istituto superiore preferito dagli studenti pontini è il liceo Majorana con 355 iscrizioni, seguito dagli istituti apriliani Rosselli, 338 iscritti e Meucci, 323 iscritti. Seguono il campus dei licei Ramadù di Cisterna con 321 iscrizioni e il liceo scientifico Grassi di Latina con 314 studenti iscritti. C'è da sottolineare che si tratta di dati che potrebbero subire piccole modifiche e arrivare ad un quadro più definito, gestito attraverso il grande lavoro dell'Ambito territoriale di Latina dell'Usr Lazio diretto da Anna Carbonara, solo a giugno in quanto le scuole stanno ancora lavorando su inserimenti manuali e anche in ragione del fatto che molte le famiglie in questo modello di pre-iscrizione hanno scelto più opzioni. L'istituto che cresce di più è proprio il Majorana, passato dai 236 iscritti dello scorso anno ai 355 di quest'anno, e sottrae il primato proprio all'altro liceo scientifico, il G.B. Grassi che da qualche anno era il più richiesto della provincia. Per l'istituto di via Sezze possono avere inciso sul gradimento nuovi percorsi come la curvatura ambientale oltre alla dotazione arricchita da aule più tecnologiche e multimediali. Crescono ancora i due istituti apriliani mentre calano leggermente le iscrizioni rispetto al 2023/2024 per il liceo Manzoni che, nonostante l'offerta variegata per i diversi indirizzi, linguistico, scienze umane, musicale ed economico sociale si ferma a 288 iscritti contro i 316 dello scorso anno.

Restando nel capoluogo il liceo Classico Dante Alighieri di Latina si mantiene sul numero di iscritti dello scorso anno, 125 (erano 129 nel 2023) mentre cala leggermente rispetto allo scorso anno il liceo Artistico con 108 iscritti. Tengono gli istituti tecnici pontini: in crescita il Galilei Sani passato da 197 iscritti dello scorso anno ai 239 di oggi mentre il Marconi si ferma a 157 iscritti e il Vittorio Veneto a 163. Da qualche anno invece è in flessione la tenuta dei professionali, nonostante l'offerta di indirizzi innovativi e strettamente correlati con il mercato del lavoro, un fattore che a Latina ha portato all'accorpamento degli istituti San Benedetto ed Einaudi Mattei: in fase di iscrizioni si registrano 103 adesioni per il San Benedetto e 78 per l'Einaudi Mattei. Il Caboto di Gaeta è in crescita con 136 iscritti rispetto ai 113 dello scorso anno, mentre sono 90 gli iscritti del Celletti di Formia, 148 del Bianchini di Terracina e 69 del Filosi (quest'ultimo in calo rispetto all'anno precedente). A Ponza l'Itc Pisacane raccoglie dieci iscritti. Sul fronte degli altri licei della provincia infine il De Magistris di Sezze che ha anche l'istituto tecnico, raccoglie 152 iscrizioni, il liceo Da Vinci di Terracina 209 iscritti, il Giulio Cesare di Sabaudia 147, il Fermi di Gaeta 145, il Pollione di Formia 263, il De Libero di Fondi 184, l'Alberti di Castelforte 27, il Rossi di Priverno 176. Quest'anno le famiglie potevano scegliere un nuovo indirizzo liceale, il Liceo del Made in Italy, presente al Pollione di Formia. Avendo gli studenti di questo istituto scelto più opzioni in sede di iscrizione non è ancora possibile dare un dato certo ma c'è da aspettarsi che sarà in linea con il trend di scarso gradimento, visto che in tutta Italia ci sono state soltanto 375 iscrizioni (lo 0,08%).