E' tutto pronto per festeggiare il Carnevale nella città delle dune. L'evento è previsto per domenica 18 febbraio quando in città faranno il loro ingresso i carri, tanto attesi dai più piccoli e non solo. Per evitare che una giornata di festa si trasformi in un brutto ricordo per qualcuno a causa di situazioni di disordine, il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca ha firmato un'ordinanza. il provvedimento prevede "il divieto su tutto il territorio comunale, dell'uso di bombolette schiumogene spray e simili, getto di uova e farina e altri elementi non compatibili con la sicurezza e l'integrità delle persone in occasione della manifestazione del Carnevale 2024 che si terrà in Sabaudia il giorno 18/02/2024".

Le premesse nell'atto sono chiare. "In occasione dei festeggiamenti del Carnevale - si legge nell'ordinanza - si è andato consolidando l'utilizzo improprio di bombolette schiumogene spray, getto di uova e farina e altri elementi non compatibili con la sicurezza e l'integrità delle persone, nei confronti di persone e di edifici pubblici e privati; tale atteggiamento se posto in essere, arrecherebbe danno e/o disturbo a persone e cose, nonché pregiudizio per il decoro e per la vivibilità urbana - sulla scorta di questo è stato ritenuto - indispensabile adottare tutti i provvedimenti del caso, finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché a evitare episodi di turbativa dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini". Da qui l'ordinanza.