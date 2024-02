Spesso un'immagine vale più di mille parole. E questa racconta molto: uno spaccato di un momento felice, di gioia per un traguardo raggiunto (era il 2017). Due amiche, Renée Amato e Alessia Capasso, tengono stretta una coppa conquistata insieme alle altre ragazze della crew con talento e sudore, allenamento dopo allenamento. La foto è stata pubblicata nelle scorse ore sui social dalla loro insegnante di danza, Maria Grazia Angeletti, scossa e affranta in un dolore che ha già conosciuto da vicino nel 2018: «Alzatela ancora insieme la coppa». Pensare ora che quelle due ragazze non ci siano più a causa di uomini violenti fa rabbrividire, al punto che tutto sembra così assurdo da non poter essere vero. La stessa scuola - le medie Alfonso Volpi di via Oberdan - e la passione viscerale per la danza, un percorso di vita insieme, senza sapere che ad attendere entrambe alla fine c'era lo stesso tragico epilogo.