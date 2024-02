Manca poco alla definizione del nuovo progetto dell'isola pedonale a cui sta lavorando il gruppo di lavoro definito dall'amministrazione Celentano e costituito da capigruppo dei partiti di maggioranza ed assessori. Mercoledì si è tenuta un'altra riunione per definire meglio il terzo ed ultimo tassello sulla parte urbanistica del nuovo progetto di isola pedonale che scatterà al 31 marzo, ultimo giorno dell'ultima proroga per l'area così come è stata concepita fino ad oggi. Ed è proprio su questa terza fase che potrebbe incagliarsi la maggioranza, non del tutto compatta e sicuramente tiepida ne nell'accogliere le soluzioni proposte dall'assessorato all'urbanistica. La parte di arredo e decoro urbano di competenza dell'ufficio urbanistica prevede fioriere e panchine ai lati della carreggiata, ma l'elemento vero di novità che l'amministrazione vuole utilizzare sull'isola pedonale è quello dell'urbanistica tattica, un processo di trasformazione che si basa su azioni temporanee, reversibili come verniciature colorate, illuminazioni particolari, arredi urbani.

L'ipotesi è quella di verniciare con una striscia centrale larga 3 metri e sessanta le strade a croce dell'isola pedonale nel tratto più lungo di Corso della Repubblica e in quello più corto e perpendicolare che va da viale Eugenio di Savoia a via Pio VI. Nell'ultimo incontro lo studio di progettazione interpellato dall'amministrazione ha portato esempi di entrambe le soluzioni vagliate, quella della verniciatura a terra già utilizzata in altre città come Milano, e quella di lastre decorate installate al suolo.

Quest'ultima ipotesi è sembrata però inattuabile perché se può avere una resa migliore sul fronte decorativo ed estetico pone diversi problemi tecnici (si dovrebbe reperire una ditta che produce pannelli di questo tipo e garantire che siano calpestabili perché finora mai utilizzati nelle altre città). Più realizzabile e caldeggiata invece l'ipotesi dei disegni a terra e nel corso dell'incontro sono stati mostrati dei pannelli con alcuni disegni geometrici decorati in verde e in blu (due le opzioni scelte) che potrebbero essere utilizzati per l'isola pedonale di Latina. Questi disegni vengono verniciati direttamente sull'asfalto e sarebbero trattati poi con solventi e vernici studiate appositamente per resistere agli atti vandalici. Risulta evidente che dopo un'opera di questo tipo andrebbe potenziata la videosorveglianza, ma è comunque una soluzione che desta alcune perplessità nei partiti di maggioranza.