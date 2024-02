Ormai in alcune strade cittadine una semplice passeggiata può diventare foriera di spiacevoli disavventure: colpa di alcune disattenzioni croniche nel tessuto urbano che la città si trascina da tempo e che sono il segno evidente di un degrado al quale l'amministrazione non riesce a far fronte. In questo caso parliamo di via Ferrucci, una strada poco distante dal centro, ma sono tanti e diffusi esempio similari in giro per la città. In questa strada è praticamente impossibile camminare agevolmente per la mancata manutenzione delle piante e degli alberi. Molti rami degli alberi sui marciapiedi sono ormai ricurvi e sbattono sulle auto in sosta e sulla gente che cerca di camminare sul marciapiede.

Marciapiedi che, neanche a dirlo, sono piei di tombini, divelti, buche e aiuole incolte. Alcuni alberi sono pericolanti, e come si evince dalle foto inviate dai lettori, stanno per cedere. «Non si sa se siano stati i vandali a dare il colpo di grazia ad alcune alberature sulla strada- spiega un residente- quel che è certo è che qui interventi di potatura non si vedono da tanto tempo e vivere il quartiere in queste condizioni non è bello». Il segno di una sciatteria che non lascia scampo a chi vive la città e sono tanti i casi in fotocopia di aree cittadine trascurate. Basti pensare ai parchi: arredi vandalizzati, panchine e cestini consunti dal tempo, vecchie insegne rovinate, giochi per bambini inutilizzabili e fontane a secco. Il servizio decoro in questo momento si sta dedicando alle potature di alberi attaccati dalla cocciniglia in via Epitaffio e ha avviato un piano ripristino del decoro anche su altre aree. «Speriamo ci ascoltino - spiegano i residenti - qui intervenire è una priorità».