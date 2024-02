La cantautrice romana Nicoletta Salvi, in arte Menestrella Femminista, ha suonato oggi a Cisterna di Latina nel cuore del quartiere di San Valentino, in concomitanza con il flash mob organizzato da Associazione Sciamadonne, Gens Dianae, Kollatino Underground, Artinconnessione Nuova, Vetromaghie per dire stop alla violenza sulle donne e al femminicidio. Un concerto improvvisato e partecipato, sostenuto dalle associazioni locali e nazionali che si uniscono per dare un segnale forte di cambiamento ed evoluzione. L'esibizione si è svolta in parte in piazzale Aldo Moro e in parte in Corso della Repubblica, di fronte all'attività del nonno e papà delle vittime del duplice femminicidio di martedì, la giovane Renèe Amato e sua madre Nicoletta Zamparelli.

'Voglio dare, attraverso la musica, il messaggio che è necessario ed urgente un cambiamento, ma questo deve passare attraverso un cambio di paradigma - Queste le parole della Menestrella, polistrumentista, performer, architetta, attivista, attraverso le sue canzoni porta il messaggio femminista nel mondo, accompagnata dal percussionista Antonio Merola - Per questo ho deciso di recarmi in quella che è drammaticamente diventata la "capitale del femminicidio" e portare la mia musica, per rispondere alla violenza con la Cultura. Perché credo che solo insegnando la cultura della libertà, del rispetto e dell'autodeterminazione è possibile trasformare la società patriarcale in una società senza violenza. E trasformare Cisterna di Latina, la "capitale del femminicidio", nella "capitale delle donne".