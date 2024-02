Quello della Plasta Rei e della sua plastica totalmente riciclata, è un progetto vincente che apre le porte a nuovi soci. E' notizia infatti recente quella dell'acquisizione di una quota significativa dell'azienda di Cisterna da parte della Itelyum, realtà che opera a livello internazionale nel campo dell'economia circolare ed è specializzata nella rigenerazione degli oli lubrificanti usati, nella produzione di solventi puri e da reflui chimici e adesso anche nel campo del PET riciclato chimicamente.

A Cisterna, Itelyum e Plasta Rei stanno costruendo un avanzato impianto di riciclo chimico per il PET, principalmente derivato dal food packaging, con l'ambizione di produrre granuli di PET riciclato al 100%. Questo prodotto, di qualità equiparabile al PET vergine, si distingue per la sua capacità di essere riciclato infinite volte senza degradarsi, a differenza di quanto avviene con il riciclo meccanico. Grazie alla tecnologia innovativa di Plasta Rei, il PET riciclato troverà impiego nell'industria degli imballaggi alimentari, favorendo un processo sostenibile di tipo "bottle-to-bottle". Il processo di riciclo chimico messo a punto da Plasta Rei permette di recuperare oltre il 95% del PET utilizzato, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni di CO2 rispetto al materiale non riciclato.

«Il posizionamento di Itelyum nel mercato del riciclo della plastica - dichiara l'AD e Direttore generale di Itelyum Marco Codognola - è la nostra nuova sfida che affrontiamo, come tutte le nostre operazioni di Business Development, consapevoli delle nostre capacità tecnologiche, della solidità del nostro Gruppo e con la volontà di perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile. Abbiamo individuato nell'ingresso nel capitale di Plasta Rei un'opportunità significativa sul mercato italiano per la crescita del Gruppo, con prospettive importanti anche al di fuori dell'Italia per ulteriori progetti».

Francesco Borgomeo, Presidente e Socio di Plasta Rei: «L'ingresso di un player prestigioso e di grande valore, come Itelyum, nel capitale di Plasta Rei, testimonia la validità del progetto e del percorso di riconversione e innovazione intrapreso e condiviso con le Organizzazioni Sindacali, Prefettura, Regione, Provincia e Comune. Siamo peraltro particolarmente lieti dell'esito della Conferenza dei Servizi dove sono stati raccolti i pareri positivi degli enti coinvolti. Confidiamo che con i tempi tecnici necessari verranno stese le autorizzazioni conseguenti e verrà emesso il PAUR. Ringraziamo tutti gli Enti per l'approccio costruttivo, che consente di traguardare gli obiettivi di un progetto con profili di grande interesse per il territorio. Un sentito ringraziamento al management e alle maestranze tutte della Plasta Rei che stanno facendo un pezzo di storia del recupero e valorizzazione della plastica nel rispetto dell'ambiente».