Questo pomeriggio nel quartiere di San Valentino si terrà una manifestazione dedicata alla memoria di tutte le ragazze e donne che non ci sono più a Cisterna. L'iniziativa dal titolo "Se toccano una, toccano tutte" è nata in questi giorni tristi che hanno coinvolto il comune pontino, nasce dalla volontà degli attivisti del pro femminismo, della protezione di genere, insieme ad Arcigay Latina, Associazione Femminista di Roma, associazione Lilith casa rifugio Emily e anche con varie adesioni di cisterna, MGA studios, Scuole e associazioni sportive di portare un momento di riflessione e profonda unità in un momento molto delicato per la comunità cisternese. E la scelta del quartiere di San Valentino non è stata una casualità ma la chiara volontà di commemorare chi oggi non c'è più.