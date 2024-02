Il sindaco di Pomezia Veronica Felici è intervenuta in merito al termovalorizzatore che sorgerà a Santa Palomba, e nello specifico ha voluto dire la sua su quanto dichiarato dal sindaco di Roma, Gualtieri, durante il suo soggiorno a Copenaghen, dove ha visitato l'inceneritore della capitale danese. "Ho sentito cosa ha detto Gualtieri a proposito dell'inceneritore durante la sua visita a Copenaghen. Gli do un suggerimento: visto che è così convinto delle sue parole, tanto da fare video da star sui social, perché non viene a dire queste cose a Santa Palomba? - ha detto il sindaco di Pomezia - Siamo tutti curiosi di sapere che accoglienza potrebbe avere. Il sindaco di Roma continua con la sua opera di propaganda, raccontando storielle a cui può credere solo lui. Ha infatti detto che l'inceneritore "non produce nessun odore", "Recupera, come faremo noi, le ceneri pesanti, da cui prendere materiali di costruzione, metalli", "È un luogo di incontro per le persone, per le famiglie. Produce calore sia elettricità per case". Dubito che chi vive a Santa Palomba o nel IX Municipio, così come nei quartieri o nei Comuni limitrofi, possano apprezzare o credere nel folle progetto che vuole la costruzione di un inceneritore da 600mila tonnellate in una zona già fortemente compromessa a livello ambientale. Forse al Primo Cittadino della Capitale sfugge il ‘piccolo particolare' che ormai l'inceneritore di Copenaghen sia in fase di ridimensionamento: come abbiamo più volte detto, affinché un impianto simile possa andare in attivo, deve avere la quantità di rifiuti sufficiente da bruciare, che non può essere prodotta solo dal territorio circostante".