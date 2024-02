Tutela dell'ambiente, è stato firmato nei giorni scorsi presso l'aula consiliare del Comune di San Felice Circeo un protocollo d'intesa tra l'Ente e l'associazione Plastic Free. A sottoscrivere il documento, il sindaco Monia Di Cosimo e il referente provinciale di Plastic Free Adriano Salvatori, un importante obiettivo quello raggiunto al Circeo grazie anche al costante impegno della referente locale Nicole Pallonari. «La collaborazione tra le due realtà - fanno sapere dall'associazione - rende più semplice l'attività svolta da Plasticfree che riguarderà la sensibilizzazione nelle scuole, eventi di clean up sul territorio e getterà le basi per candidare San Felice Circeo alla prossima edizione della premiazione dei comuni virtuosi Plasticfree.

La nostra, è un'associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica. Nati come realtà digitale, nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1.000 referenti in tutt'Italia, siamo divenuti la più importante e concreta associazione su questa tematica. Siamo inoltre impegnati sul campo, attraverso diversi progetti, quali: appuntamenti di clean up, salvataggio delle tartarughe marine, sensibilizzazione nelle scuole e Comuni Plastic Free». Dopo il protocollo d'intesa per ,a tutela delle tartarughe marine, il Comune di San Felice Circeo fa un altro passo avanti per la tutela ambientale ed in modo particolar eper ciò che concerne il litorale dove i volontari Plastic Free sono già al lavoro da tempo.