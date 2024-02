Festa grande in provincia di Latina dove un 64enne di Cori ha vinto un jackpot di 10mila euro con Cinco, il gioco di bingo che offre un jackpot fisso di 20mila euro tutti i giorni, tutto il giorno, 24 ore su 24. Il vincitore del jackpot del valore di 10 mila euro - prelevabili da subito - è un 64enne di Cori in provincia di Latina, che si è portato a casa il montepremi acquistando 5 cartelle da 20 centesimi l'una per una giocata totale dal valore di un euro, come riferisce Agipronews.

Su tombola.it, oltre a Cinco, tanti altri giochi di bingo e divertimento 24 ore su 24: chat gratuite, una sezione di gioco responsabile e la community di bingo più grande d'Italia per chiacchierare, scambiarsi ricette e commenti sui programmi tv. Con il primo deposito a disposizione un bonus del 200% fino a 50 euro, per provare a vincere gratis con i giochi di bingo creati in esclusiva per gli iscritti a tombola.it. Su tombola.it un montepremi del valore di 225mila euro nel solo mese di febbraio tra premi garantiti e bonus bingo.