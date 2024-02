Si è tenuta domenica mattina nell'Aula Consiliare "Giuseppe Fichera" del Comune di Sabaudia, alla presenza delle Autorità Militari e di Polizia, la Conferenza stampa e il relativo taglio del nastro per l'inaugurazione dell'Anno Europeo dello Sport 2024 dei 9 comuni costituiti in Comunità. La cerimonia è avvenuta nell'ambito dell'evento "Sabaudia Duathlon di Carnevale V Edizione" organizzato da A.S.G.S.

Presenti alla Conferenza stampa il Sindaco della Città di Sabaudia Alberto Mosca e il delegato allo sport Massimo Mazzali, comune capofila, il Presidente di Aces Italia e Vicepresidente di Aces Europa Vincenzo Lupattelli, il delegato Aces Italia Alessio Di Maio e i rappresentanti dei comuni: il sindaco Claudio Sperduti del comune di Maenza, gli assessori Luigina Vellucci per il comune di Priverno, Alessandra Feudi per il comune di Terracina, Fabrizio Macaro per il comune di Fondi, Fabio Papa per il comune di Formia, Felice Capponi per il comune di San Felice Circeo, Andrea Chiarato per il comune di Latina e Simone Coco delegato allo sport per il comune di Pontinia.

La conferenza stampa è stata aperta con una breve spiegazione dell'iter seguito che ha portato il riconoscimento, il 18 ottobre 2023, del titolo di "Comunità Europea dello Sport 2024".

Grande soddisfazione è stata espressa da tutti i rappresentanti delle 9 città, la data di oggi ha sancito l'inizio di un percorso che vedrà nei prossimi mesi tanti eventi sportivi con un unico filo conduttore lo studio della Costituzione della nostra Repubblica in particolare l'art.33 di nuova introduzione che "riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". Questo coinvolgerà, mettendo a sistema attività di collaborazione e co-partecipazione, in primis gli Istituti scolastici e le associazioni sportive dei 9 comuni che rappresentano il cuore pulsante di ogni Ente.