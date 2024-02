Com'è noto, per circa tre mesi la città delle dune ha ospitato le riprese "Adorazione", una serie televisiva Netflix. Come reso noto dal Comune, "la fiction, ambientata tra gli unici paesaggi di Sabaudia, si è rivelata un importante aiuto per tutto l'indotto ecomico locale, coinvolgendo molti settori della Città. La Società Picomedia srl, - fanno sapere ancora dall'Ente - produttrice della serie, ha recentemente inviato un report al Sindaco per ringraziare la Città per la collaborazione e ha fornito una stima dettagliata delle spese sostenute durante le riprese. Tra le voci principali si contano oltre 520 mila euro per i pernottamenti in hotel per il cast e la troupe, oltre 252 mila euro per le comparse, 144 mila euro per i servizi di catering e più di 234 mila euro spesi in città, tra bar e punti ristoro. Queste cifre testimoniano l'ampio impatto economico che la produzione ha avuto sulla Città, creando opportunità di lavoro e stimolando le attività produttive locali". Soddisfatto il sindaco Alberto Mosca che ha accolto con soddisfazione la notizia, sottolineando l'importanza di Sabaudia come location ambita per i produttori cinematografici e televisivi. «Siamo estremamente orgogliosi del ruolo che Sabaudia sta giocando nell'industria dell'intrattenimento - ha dichiarato il primo cittadino - . La serie ‘Adorazione' è solo l'ultimo esempio di come le nostre bellezze naturali possano diventare una risorsa per la nostra comunità, portando non solo visibilità, ma anche benefici economici tangibili». L'uscita della serie è prevista per il prossimo autunno. Sabaudia si riconferma insomma location ideale per film e serie tv ma questa volta ci sono anche dei dati che raccontano un altro aspetto e cioè quello legato all'indotto per le attività locali portato in questo caso dalle riprese di una serie Netflix. Dati che appunto l'amministrazione comunale ha voluto rendere noti.