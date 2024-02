E' ufficialmente partito il toto-commissario. La Regione Lazio ha annunciato che la Asl pontina sarà commissariata a partire dal 23 marzo, dopo la fine del mandato di Sivlia Cavalli: tradotto in soldoni, c'è un mese di tempo per trovare la figura giusta in attesa che venga poi nominato il nuovo direttore generale. Chi sarà il nuovo commissario?

Al momento sembrano davvero ridotte al lumicino le possibilità che si punti su Silvia Cavalli in attesa del nuovo dg (opzione remota, ma non impossibile). Il Centrodestra vorrebbe puntare su una figura pontina, ma dovrà trovare l'identikit giusto. Più facile, forse, individuare il commissario nell'hinterland romano. La decisione finale sarà comunque prerogativa di FdI.