Domani, 22 febbraio, ricorreranno tre anni esatti dall'attentato in Congo in cui hanno perso la vita l'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci che gli faceva da scorta, insieme a Mustapha Milambo, autista del convoglio preso d'assalto da un gruppo di terroristi. Per la ricorrenza, il Comando provinciale di Latina dei Carabinieri e la Legione Lazio dell'Arma, hanno comunicato che verrà depositata una corona presso il cippo marmoreo in località Capocroce a Sonnino in suffragio del Carabiniere scelto.

Successivamente verrà depositata una corona presso la cappella di proprietà della Famiglia Iacovacci con la benedizione del Cappellano Militare di Velletri Don Vincenzo Venuti. La stessa famiglia di Vittorio Iacovacci ha programmato una cerimonia per ricordare Vittorio con appuntamento alle 12 alla stele di Capocroce e successivamente al suo sepolcro posto dietro l'abitazione della famiglia in via delle Vigne.