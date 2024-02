L'amministrazione comunale torna alla carica per privatizzare la gestione dei parcheggi a pagamento e il servizio pulizie attualmente sotto il controllo dell'azienda speciale Aprilia Multiservizi.

Domani (giovedì 22 febbraio) alle ore 15.30 nella commissione consiliare Lavori Pubblici partirà la discussione sull'atto di indirizzo messo a punto dall'assessorato per l'attivazione delle procedure di esternalizzazione dei servizi pubblici: «a rilevanza economica» dell'Asam, la municipalizzata del Comune che opera in stato di liquidazione dal 2017. L'intenzione della Giunta è quella di avviare un percorso più volte tentato in passato dalle precedenti amministrazioni per cambiare le modalità di gestione delle strisce blu, una scelta pensata in particolare per riqualificare il parcheggio della stazione ferroviaria di Campoleone che da tempo è abbandonato al degrado e all'incuria. Una situazione che crea insicurezza tra i cittadini. «La nostra idea di fondo - afferma il sindaco di Aprilia, Lanfranco Principi - è di andare in questa direzione, anche perché non è più possibile mantenere l'attuale situazione all'esterno della stazione di Campoleone». Una posizione condivisa dall'assessore ai Lavori Pubblici, Marco Moroni, che sottolinea come la volontà dell'Ente di piazza Roma sia quella di attivare un iter già avviato negli anni passati ma poi interrotto. «Con questo atto di indirizzo - spiega l'assessore Moroni - stiamo semplicemente rinnovando una delibera approvata nel 2017, che prevedeva l'esternalizzazione di pulizie e parcheggi. Poi una volta espletato questo passaggio il dirigente comunale del settore provvederà a disporre gli atti di gara».

Per quanto riguarda la gestione delle strisce blu bisognerà tuttavia analizzare alcuni aspetti, per esempio il futuro degli ausiliari del traffico deputati al controllo del servizio, tutti dipendenti della Multiservizi. Che fine faranno questi lavoratori? In teoria per queste figure c'è la possibilità di attivare la clausola sociale, che prevede l'obbligo dell'assunzione del personale già alle dipendenze per chi subentra in un appalto pubblico. Ma se gli ausiliari dell'Asam non dovessero essere d'accordo bisognerà cercare una soluzione diversa. Di certo tutti questi interrogativi verranno approfonditi nella commissione di domani, che servirà come punto di partenza per il confronto sulla futura privatizzazione di questi servizi attualmente in carico all'azienda speciale.