Il convegno, tenuto dal referente per le attività con gli istituti scolastici del Commissariato di Cisterna di Latina, Assistente Tiziano Di Sciullo ha visto la partecipazione di oltre 180 ragazzi, che nell'occasione hanno avuto modo di potersi confrontare con il personale della Polizia di Stato, soddisfacendo anche qualche curiosità inerente la nostra quotidiana attività sul territorio.

L'incontro, fortemente voluto dalla dirigenza scolastica e dalla referente per la Legalità dell'Istituto, Sabrina Vento, rientra nell'ambito dei progetti educativi promossi dalla Polizia di Stato e dalla Questura di Latina sul territorio, volti ad incentivare una cultura della legalità tra i giovani studenti di ogni scuola e grado.

