Domani il Tempio d'Ercole a Cori verrà illuminato di rosso per ricordare la giornata mondiale dell'encefalite. Questa patologia è un'infezione del cervello spesso causata da virus, batteri che può provocare conseguenze anche mortali. Nonostante colpisca ogni anno più di 500.000 persone in tutto il mondo l'encefalite rimane relativamente sconosciuta rispetto ad altre condizioni neurologiche. L'encefalite è in aumento non solo in Italia ma anche in tutto il mondo. L'associazione Encephalitis International si pone l'obiettivo nella giornata del 22 febbraio dedicata a questa patologia, di sensibilizzare l'opinione pubblica, illuminando di rosso un monumento rappresentativo in ogni parte del mondo.

La giornata mondiale delle encefaliti è diventata una campagna globale su larga scala. Nel 2023 sono stati illuminati più di 200 monumenti famosi in tutto il mondo tra cui le Cascate del Niagara, la CN Tower di Toronto, il Parco Olimpico di Sydney e le Piccadilly Lights a Londra con luci rosse per puntare i riflettori sull'encefalite. L'impegno dell'amministrazione comunale sarà quello di illuminare di rosso il Tempio d'Ercole per sensibilizzare tutte le persone compresi gli operatori sanitari su questa malattia molto pericolosa per la vita.