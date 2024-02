Termovalorizzatore, continuano le manifestazioni per dire no. Il "Comitato No Inceneritore a Santa Palomba", infatti, ha annunciato nuove importanti iniziative all'orizzonte. Dopo il volantinaggio presso la scuola media Padre Romualdo Formato di via Ardeatina, ieri si è svolto un incontro pubblico. Si è trattato di un tavolo propedeutico a rilanciare altre due iniziative di piazza: il corteo di sabato ad Albano e la fiaccolata di venerdì 1 marzo in programma direttamente a Santa palomba dove sorgerà l'inceneritore.