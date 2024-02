Campetto della Macchia, la Giunta comunale approva il progetto di manutenzione straordinaria. A darne notizia è il sindaco Lidano Lucidi: "Abbiamo approvato in Giunta il progetto di manutenzione del campetto di basket in via dei Cappuccini, che tutti conosciamo come il Campetto della Macchia. Questo progetto – scrive Lucidi - prevede due lotti funzionali: il primo per rendere agibile il campo, il secondo per rendere fruibile le tribune".

Le risorse in parte verranno individuate dal bilancio comunale, un'altra parte invece verrà finanziata con fondi regionali "per la gestione condivisa dei beni comuni". L'intento dell'amministrazione Lucidi è quello di recuperare «spazi abbandonati da decenni, oltre che favorire lo sport all'aperto in un campetto, a cui intere generazioni sono legate, e questa scelta va sicuramente in quella direzione. Siccome trattasi di beni comuni – dichiara Lucidi - dovranno essere firmate apposite convenzioni per la gestione, cambiamo completamente paradigma: l'amministrazione recupera spazi e condivide la gestione con i cittadini".