Proseguono le attività per la rigenerazione urbana del Borgo Pio grazie ai finanziamenti del PNRR. Attualmente è in corso l'intervento di restyling di Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, con il cantiere già avviato. Uno spazio interamente riqualificato con una nuova e maggiore illuminazione, panchine, un gazebo in acciaio e la sistemazione del verde. Per la piazza verrà anche utilizzato altro porfido accanto a quello già esistente, opportunamente ripulito. Secondo le previsioni, e salvo imprevisti, i lavori saranno terminati entro il mese di aprile.

Intanto prosegue la progettazione esecutiva per la realizzazione della nuova struttura del Marcato Marina. La settimana prossima saranno effettuati i saggi archeologici disposti dalla competente soprintendenza che rendono necessaria la chiusura temporanea del Mercato per la durata dei saggi. In vista dei successivi lavori, che saranno particolarmente complessi, gli operatori saranno trasferiti in un altro sito. La scelta primaria è quella del Mercato Arene, oggi in disuso, salvo valutazione dei costi di riattivazione che potrebbero determinare una scelta diversa.

Per quanto riguarda l'arredo urbano di via del Rio, si stanno concordando gli interventi di adeguamento di sottoservizi.

Per il parcheggio Sirio, i progetti esecutivi sono in via di approvazione. Subito dopo inizieranno i lavori, con una durata stimata in circa quattro mesi. Il ponte ciclopedonale che verrà costruito proprio in corrispondenza del parcheggio lo collegherà con l'area denominata "deserto". Il progetto esecutivo è in fase di consegna, e il tempo stimato per il completamento dell'opera è di circa quattro mesi dalla consegna dei lavori.

Il progetto delle aree di scambio, infine, prevede tre postazioni con lo scambio delle biciclette e contestualmente il ripristino di via Lungolinea Pio VI nel tratto compreso tra via Dante Alighieri e via Cristoforo Colombo, chiuso da anni dopo un cedimento della banchina. Entro la fine del mese, terminati i saggi, il progetto esecutivo sarà sottoposto all'approvazione, con una previsione massima di circa sei mesi per il completamento dei lavori, che consentiranno il ritorno alla fruizione completa del tratto stradale attualmente interdetto.

«Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà per tutti durante il periodo di esecuzione dei lavori, ma confidiamo nella comprensione dei cittadini considerato i benefici che ne riceverà la Città. Per le modalità di gestione del Mercato Marina avvieremo una riflessione in funzione della volontà di farne una struttura commercialmente e socialmente importante, rispettandone nello stesso tempo la tradizione. L'Amministrazione, di concerto con il Presidente della Commissione i Maurizio Casabona, illustrerà man mano i singoli progetti in occasione delle sedute della Commissione Lavori Pubblici», ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice.

«Un progetto grande e ad ampio respiro per valorizzare il Borgo Pio. Grazie a questi finanziamenti che stiamo cercando di sfruttare nel migliore dei modi risolviamo delle criticità importanti, come il tratto di via Lungolinea Pio VI chiuso da tempo che verrà riaperto completamente. Al termine di questi lavori, che certamente richiedono grande pazienza da parte dei cittadini e dei residenti, verrà restituito alla Città un grande spazio nel segno del decoro, con una viabilità più efficiente e anche sostenibile, mettendo in risalto le nostre radici», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.