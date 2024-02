Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati. O, almeno, è questo che sostiene Dagospia. Secondo il popolare sito di gossip (lo stesso che annunciò la fine del matrimonio tra Totti e Ilary) dietro la crisi ci sarebbero le difficoltà affrontate in seguito alle vicende giudiziarie in cui l'influencer si è trovata coinvolta.

Le immagini di San Valentino, con rose rosse e cena romantica, avevano fatto pensare che tra i due continuasse l'amore. Sembrava che, tra i Ferragnez, fosse tutto sereno. Oggi le indiscrezioni di Dagospia, secondo cui, dopo la breve fuga a Miami con la sua storica assistente, Fedez avrebbe fatto le valigie. Le voci di crisi, del resto, circolano da mesi. Si è parlato di un rapporto traballante già dopo Sanremo 2023, della crisi superata, della volontà di Chiara di stare accanto al marito in un momento in cui Fedez ha affrontato problemi di salute. Fino al "caso Balocco", con l'influencer messa sulle prime pagine della cronaca, con gli attacchi social, i loro affari scandagliati al microscopio. Secondo Dagospia, Fedez si sarebbe mostrato meno generoso nei confronti della moglie, che l'aveva perdonato post-Sanremo, rinfacciandole il peso dei suoi guai giudiziari anche sulle sue imprese.

I Ferragnez nell'estate del 2020 si divertirono durante una giornata di svago ammirando i giardini di Ninfa, a Sermoneta: la Ferragni lo definì "il giardino più bello al mondo". Per loro anche vacanze a Ponza e sortite sul lungomare di Sabaudia. Insomma, tra le tante mete scelte per divertirsi, anche quelle del nostro territorio. Dove, insieme mano nella mano (stando alle indiscrezioni di Dagospia) non torneranno più.