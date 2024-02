Il problema dei furti, episodi di microcriminalità ma anche la necessità di percepire la presenza delle forze dell'ordine sul territorio per mettere in fuga eventuali malintenzionati, in due parole sicurezza territoriale: se ne parlerà giovedì 29 febbraio, alle ore 10:30, presso la sala consiliare "Luigi Einaudi".

Alla conferenza dei capigruppo, convocata dal presidente del Consiglio comunale Giulio Mastrobattista, particolarmente sensibile alle tematiche in oggetto, è stato invitato anche il Questore Raffaele Gargiulo. Amministratori e consiglieri si riuniranno quindi per confrontarsi con uno dei massimi esponenti in termini di sicurezza al livello provinciale ma anche per discutere sulla situazione specifica della Città di Fondi.

"La convocazione della conferenza dei capigruppo - commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - non è certo la prima iniziativa sul tema della sicurezza. Io stesso mi confronto quotidianamente con le forze dell'ordine, ascolto i racconti di moltissimi cittadini, ne vivo le paure, le tensioni e le preoccupazioni, e interloquisco praticamente a cadenza periodica con gli addetti ai lavori. Sono sicuro che questo confronto sarà prezioso per ascoltare i pareri di tutte le parti politiche e per creare un fronte comune contro il crimine affinché, non solo i furti, ma anche altri fenomeni altrettanto preoccupanti, possano ridursi drasticamente".