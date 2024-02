Un'altra tegola sul Comune di Terracina. Un altro debito fuori bilancio da mettere in conto. La sezione di Latina del Tribunale amministrativo regionale ha infatti accolto il ricorso della società balneare "Vela 2000" presentato contro l'ente che, con provvedimento n. 331912 del 16 maggio 2023, aveva annullato d'ufficio la licenza suppletiva precedentemente rilasciata (8 giugno 2018) alla società, e finalizzata alla riqualificazione delle strutture del complesso balneare (attrezzature rimovibili a carattere stagionale e opere accessorie), adducendo motivazioni tecnico-giuridiche.

A quel punto la "Vela 2000" si era rivolta al Tar per contestare il provvedimento di annullamento d'ufficio della licenza e il tribunale, con sentenza n. 00110/2024 pubblicata l'8 febbraio scorso, ha accolto il ricorso della società considerando illegittimo (oltre che irragionevole) il provvedimento di annullamento da parte del Comune. "Per non aver rispettato - si legge nella sentenza - i limiti temporali perentori posti dalla legge (12 mesi) per il corretto esercizio del potere di autotutela". Il Tar non è entrato nel merito delle motivazioni del Comune a supporto del provvedimento di annullamento in autotutela né in quelle della società a supporto della richiesta di caducazione del provvedimento ad eccezione di quella del mancato rispetto dei termini di legge per esercitare il potere di autotutela che il giudice amministrativo ha considerato "assorbente" rispetto agli altri. Per tale motivo il Tar del Lazio ha annullato il provvedimento del comune del 18 giugno 2018 e ha condannato quest'ultimo al pagamento di 3000 euro a favore della società ricorrente.

Di fatto un altro debito fuori bilancio? Adesso bisognerà vedere se il Comune deciderà di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar ma anche se la "Vela 2000", al momento da considerare soggetto leso dall'attività amministrativa dell'ente, promuoverà contro il Comune stesso un'azione di ristoro-risarcimento degli interessi legittimi e del danno economico subìto per "inattività commerciale". Nel caso, quale sarà l'entità della richiesta? Tutto lascia intendere che la vicenda riserverà ulteriori scenari.