Si riunirà mercoledì 28 febbraio presso la Prefettura di Latina il tavolo tecnico convocato dal Prefetto Maurizio Falco alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine dopo le numerose segnalazioni ricevute dai cittadini di Terracina sui furti nelle abitazioni che stanno interessando diverse zone della provincia. Da subito nei giorni scorsi il Sindaco di Terracina aveva interessato il Prefetto anche con una nota inviata, e con una continua interlocuzione nel corso di queste settimane con lo stesso Prefetto e con il Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Terracina Marco De Bartolis. Mercoledì quindi si riunirà il tavolo tecnico per aggiornamenti su quanto fatto fino ad oggi e per tutte le altre misure che saranno necessarie.

«Quello dei furti è purtroppo un fenomeno che sta riguardando in questo momento l'intero territorio provinciale. Voglio ringraziare il Prefetto Maurizio Falco per la grande sensibilità che anche in questa occasione sta dimostrando, e un plauso a tutte le Forze dell'Ordine che si impegnano sempre e con grandissima dedizione per arginare e mettere un freno a questi furti che danneggiano pesantemente l'intera comunità e che comprensibilmente stanno destando grande preoccupazione tra i nostri concittadini. Garantire la sicurezza, anche in termini di percezione, è ed è sempre stata una nostra priorità», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.