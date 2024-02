A moderare e presentare l'incontro è stata l'Avv. Maria Antonietta Cestra (Past Presidente della Fidapa Sezione di Latina-Sermoneta-Bassiano): «Il tema che abbiamo trattato è di grande attualità, ma soprattutto è importantissimo per i pericoli che corrono i minori quando vengono postate nel web le loro foto. I rischi sono il bullismo cibernetico, il furto di identità, la pedofilia, il traffico di organi e tante altre azioni di captazione di identità e di rapimento del minore, che va tutelato anche attraverso il non fornire dati sensibili identificativi dello stesso».

Presente all'evento anche la Dott.ssa Monica Sansoni, Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, che ha dichiarato: «I più giovani vanno sensibilizzati ad un uso corretto e consapevole dei social network e della rete internet. Il tutto, ovviamente, deve rientrare nel concetto di diffondere la cultura del rispetto e della legalità. L'educazione digitale grazie anche all'affiancamento della Polizia postale, è l'unico strumento – ha concluso la Garante – con cui possiamo proteggere i bambini più piccoli. L'ascolto del minore è attività imprescindibile e preminente da parte di noi adulti. Non si può non tenere conto delle volontà dei nostri minori».

Importante appuntamento a Latina, dove nell'Aula Consiliare del Palazzo della Prefettura si è tenuto il convegno "Rischi e pericoli per i minori postati sul web – Aspetti giuridici e come proteggerli", organizzato da FIDAPA BPW Italy Sezione di Latina-Sermoneta-Bassiano.

