A distanza di un anno dall'appello lanciato insieme ai figli Fabio e Angelo, Gino Rigoni ha finalmente un nuovo cane guida per non vedenti: Marley, un bellissimo labrador nero di due anni e mezzo con il quale l'82enne di Terracina potrà fare le sue amate passeggiate sul lungomare Circe. La vicenda salì alla ribalta delle cronache locali per un vuoto legislativo che non permetteva più a Gino di poter avere un altro cane guida per limiti di età. E l'altro labrador Giove, il penultimo dei suoi quattro cani guida che sono stati al suo fianco in oltre 40 anni, non aveva più la forza di poter affiancare l'anziano in strada.

Alla sua storia, oltre a una bella fetta di cittadinanza, si interessò anche il commissario prefettizio Cappetta ma a sbloccare la situazione è stata, alla fine, la gara di solidarietà partita su input di Mauro Cerilli, un altro personaggio noto alla città come campione internazionale di MMA, che ha sollecitato l'Ente Nazionale democratico di Azione sociale (Endas) guidato a livello nazionale dal terracinese Paolo Serapiglia. Ed è stato proprio l'Endas a regalare Marley a Gino: una donazione che ha commosso non poco lui e i suoi figli.