Un altro passo avanti per il restyling del carcere di Santo Stefano. Ieri il commissario Giovanni Macioce ha formalmente aperto la fase della progettazione definitiva che prenderà avvio alla conclusione dei lavori già in corso di messa in sicurezza. Ieri c'è stato un sopralluogo sul cantiere convocato, appunto, dal Commissario e coordinato da Invitalia a cui ha preso parte oltre alla Struttura commissariale il team al completo dei progettisti vincitori del concorso, con capofila è Engeko e di cui fanno parte Insula, Studio Croce e Studio Boschi. Sono stati esaminati i futuri step progettuali e visionati tecnicamente tutti gli ambienti interni all'ex carcere e i percorsi esterni che dal "Panopticon" attraverso via Giulia raggiungono il cimitero, i cui lavori di risistemazione, così come i viali di accesso dallo scalo della Marinella all'ex carcere, sono già conclusi.

Inoltre c'è stato un approfondimento sui numerosi vincoli che ricadono sull'intervento e che grazie al contributo concreto di tutte le amministrazioni del CIS, il Contratto istituzionale di Sviluppo, all'interno del quale è incardinato l'intervento di recupero dell'ex carcere borbonico, si stanno finalmente ottimizzando e che permetteranno di accelerare il Progetto, sempre nel rispetto delle prescrizioni a tutela del delicatissimo quadro ambientale in cui si opera che ne rappresenta al tempo stesso la sua unicità. «Nel ringraziare Invitalia per il costante supporto, ricordo che il mio obiettivo condiviso con i vertici governativi è ottimizzare tempi e processi con il pieno appoggio di tutte le amministrazioni del CIS», ha detto Macioce. A latere del sopralluogo però si è notata qualche assenza di troppo, quella dei carabinieri dell'isola che non sono stati invitati nonostante il contributo dato finora per il controllo del territorio.