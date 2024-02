Aleardo Nardinocchi, architetto, docente universitario e artista prematuramente scomparso nel 2015, ha precocemente rivelato l'animo di grande artista, indagando attraverso la sua opera l'animo umano, il paesaggio e la ricerca incessante che caratterizza il percorso di ciascun essere umano. Due delle sue opere più importanti, "Untitled, volta a Roma" e "Pini e volte", sono esposte presso la sede della Farnesina e presso l'Università Roma Tre. "Mi preme ringraziare l'architetto Nardinocchi e la famiglia - sottolinea il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi - per aver donato alla città quest'opera che arricchisce di cultura e bellezza la nostra sede istituzionale, dando modo a tutti di conoscere un artista eclettico e geniale".

