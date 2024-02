Servono più uomini. Servono più Carabinieri, in attesa del Commissariato di Polizia. E' quanto auspicano l'onorevole Filiberto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra e il consigliere comunale di Uniti per Aprilia Fabrizio Fiorentini alla luce di quanto sta accadendo negli ultimi mesi in città, finita di nuovo al centro di una interrogazione presentata alla Camera proprio dal deputato, indirizzata al ministro dell'Interno Piantedosi in cui si legga che «Aprilia è diventata, negli ultimi mesi, vittima di un aumento di episodi di criminalità impressionante. La situazione deve essere affrontata in maniera seria e con azioni concrete. L'istituzione di un Commissariato di Polizia non appare imminente e, nel frattempo, il clima che si respira nella quinta Città del Lazio diventa sempre più irrespirabile. Spari in pieno centro, rapine, pestaggi, atti intimidatori sono ormai all'ordine del giorno e la situazione non sembra migliorare. Per questo motivo su richiesta del Consigliere comunale Fabrizio Fiorentini è stata depositata, a firma dell'On. Filiberto Zaratti, un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Interno Piantedosi, per chiedere quali azioni il Governo intenda intraprendere per affrontare la situazione e se lo stesso Governo non ritenga ormai necessario aumentare il numero di Forze dell'ordine presenti in Città, per coadiuvarne l'azione e migliorarne gli organici che appaiono sottostimati, in relazione alla grandezza del territorio e dei problemi che stanno emergendo. Aprilia non deve essere considerata una Città di Serie B e il Governo deve intervenire».

La risposta data a poche ore dagli ultimi fatti, (controlli ad Alto impatto interforze) coordinata da Prefettura e Questura aveva come scopo quello di far sentire alla comunità la presenza sempre costante e forte delle forze dell'ordine. Ma meno di dieci ore dal termine del secondo servizio straordinario, ecco che nella stessa strada in cui a fine gennaio un Suv venne crivellato di colpi di pistola, qualcuno è tornato a sparare. Alle 9 di mattina, in pieno centro.

La speranza è che il Governo guidato da Giorgia Meloni non resti insensibile agli appelli che arrivano da Aprilia, anche alla luce della visita dell'odierno Presidente del Consiglio nel 2019, proprio in città, in cui ebbe modo di rendersi conto della grandezza e della complessità del territorio da controllare e rendere sicuro affidato all'Arma dei Carabinieri.