Via Vellota "ospita" un gran quantità di rifiuti abbandonati. A segnalare la situazione sono i consiglieri comunali del PD Giancarlo Cardillo e Giuseppe Rosato e il segretario Ferdinando Orlandi, sollecitati da alcuni cittadini. A tal proposito gli esponenti del Partito Democratico hanno ricordato di aver presentato circa due mesi fa un'interrogazione, per conoscere quali azioni intendeva adottare l'amministrazione per risolvere la problematica; ma a quella interrogazione non c'è stata risposta. "La presenza di rifiuti di ignota provenienza- hanno aggiunto- rappresenta un grave pericolo per l'ambiente e per le persone, nonché un danno all'immagine del nostro territorio. A questa nostra interrogazione, del dicembre scorso non c'è mai stata risposta, così come la convocazione della commissione ambiente non è mai avvenuta, nonostante la nostra precisa richiesta in consiglio comunale. Un'amministrazione veramente allo sbando e che non riesce neanche a gestire l'ordinaria attività amministrativa. Sono ormai mesi che denunciamo questo degrado sulla presenza di rifiuti in più parti del territorio e in questo caso, per l'ennesima volta, ci troviamo di fronte alla presenza di una quantità considerevole di rifiuti abbandonati in via Vellota. Chiediamo che azioni intendono mettere in atto affinché venga previsto un controllo maggiore del territorio, in particolare delle zone soggette a tali azioni criminose. Magari l'utilizzo di dispositivi tecnologici potrebbe molto aiutare insieme a un controllo più capillare del territorio da parte della polizia locale. "Sono mesi che lo diciamo- hanno concluso- ma il sindaco non ha tempo da dedicare a questi argomenti, perchè preso da tanti altri aspetti, magari riguardanti la prossima consiliatura".