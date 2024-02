Progetto Ambiente spa, Fp Cgil, Fit Cisl sottoscrivono un accordo per un progetto pilota incentrato sulla raccolta del vetro nei parchi di Aprilia e sulla tutela ambientale. "Raccogli il vetro nei parchi!", questo il nome dell'iniziativa che si pone l'obiettivo di recuperare il vetro abbandonato avviandolo a riciclo grazie al coinvolgimento del personale della Progetto Ambiente che opera nei parchi per il servizio di spazzamento. Il personale recupererà il vetro abbandonato raccogliendolo separatamente.

Nei parchi, infatti, spesso si trovano bottiglie di bevande, in particolare birra, abbandonate nei pressi delle panchine o in prossimità dei cestini. Queste bottiglie solitamente vengono raccolte, durante la pulizia del parco, gettandole nel rifiuto indifferenziato. Il personale della Progetto Ambiente, che aderirà al progetto partecipando attivamente all'iniziativa, sarà premiato con un premio a fine anno legato al risultato: più vetro raccolto meno degrado nei parchi e giardini pubblici. Si stima infatti che nell'anno 2024 si potranno avviare a riciclo oltre 20.000 kg di vetro, prima destinate allo smaltimento in discarica con aggravio di costi per il Comune di Aprilia. Il progetto sarà a costo zero per l'Amministrazione, in quanto la quota destinata al premio di produttività sarà completamente ripagata dalla maggiore quantità di vetro rivenduta al Consorzio Coreve. ‘Siamo orgogliosi di essere tra le prime aziende in Italia a proporre questo progetto pilota – afferma l'amministratore Unico di Progetto Ambiente Stefano Cicerani – che vede protagonisti i lavoratori del comparto spazzamento. Vedere nei nostri parchi bottiglie abbandonate è un segnale di degrado, a cui vogliamo contrappore il gesto positivo di avvio a riciclo di una nobile materia quale è il vetro".

Il progetto è stato salutato con favore anche dall'amministrazione comunale. "L'attenzione della Progetto Ambiente alla cura di ogni dettaglio per aumentare la percentuale di raccolta differenziata e ridurre così l'impatto ed il costo dei rifiuti in discarica, merita un plauso. Siamo fiduciosi che anche questa iniziativa, per di più a costo zero, raggiunga risultati importanti", è il commento dell'Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Aprilia, Vittorio Marchitti.

"E' con orgoglio che oggi vediamo la realizzazione di questo progetto a completamento di quanto fatto con i bandi Anci Coreve per sostenere e migliorare la raccolta nel territorio iniziative che hanno come scopo di educare e sensibilizzare l'intera comunità dai più giovani ai più anziani. I bandi Anci Coreve nell'ultimo biennio - commenta Gianni Scotti Presidente di CoReVe - hanno messo a disposizione dei comuni oltre 20 milioni di euro con l'obiettivo di migliorare la raccolta del vetro in termini sia quantitativi che qualitativi con interventi strutturali e duraturi. Questo intervento è un esempio lampante di come si possa migliorare sia le tonnellate raccolte grazie alle nuove attrezzature che la qualità grazie a nuovi ed efficaci strumenti di comunicazione e sensibilizzazione"