Centoventiquattro posti letto in più (in fase di accreditamento) per decongestionare i tempi di attesa del Pronto Soccorso del Santa Maria Goretti, quindici milioni di euro stanziati (in vista del Giubileo 2025) per ammodernare e ristrutturare i Pronto Soccorso del territorio, un aumento delle risorse del Pnrr per la nostra provincia, il massimo impegno per realizzare il nuovo ospedale di Latina.

Questi i temi portanti del programma per la nostra sanità spiegati dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della conferenza dei sindaci (convocata dal primo cittadino di Latina, Matilde Celentano) che si è tenuta oggi in Comune, per un incontro sulla rete ospedaliera della provincia.

"Oggi siamo all'inizio di un percorso che deve mettere al centro i territori, tutte le province del Lazio adesso hanno una loro centralità, quanto Roma", ha sottolineato il Governatore del Lazio (che ha incontrato anche le organizzazioni sindacali sanità Cgil, Cisl e Uil: Rocca si è impegnato ad approfondire con i sindacati le problematiche specifiche del territorio, anche in sede regionale, in un successivo appuntamento di confronto).

Il presidente ha illustrato, ai sindaci pontini, le linee strategiche sulla sanità e come queste verranno trasferite sul territorio, e gli investimenti per portare al completamento delle discipline necessarie al Goretti per essere a tutti gli effetti Dea di II livello: su tutti quello per la realizzazione della cardiochirurgia.