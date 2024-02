Dopo la firma e la presentazione della Rete alla stampa da parte dei direttori dei musei, anche attraverso la proiezione del video MuseInRete, seguiranno altre attività, tra cui il workshop per docenti "Educazione ambientale, Musei e Territorio, a cura di Labnet Lazio e con la partecipazione dei direttori dei musei della Rete.

La firma del protocollo d'intesa da parte dei sindaci avrà luogo in occasione dell'apertura di una due giorni a carattere culturale, dal titolo "MuseInRete – Forum 2024", aperto alle scuole.

Faranno parte della Rete dei Musei: il Cambellotti, Piana delle Orme, Terra Pontina, Mug Giannini e Madxi-Mad (Museo Contemporaneo e Museo di Arte Diffusa) presenti nel territorio di Latina; il museo "Emilio Greco" e il Museo civico del mare e della costa "Marcello Zei" di Sabaudia; il Museo archeologico, il Parco archeologico, il Museo Medievale di Fossanova e il Museo per la Matematica di Priverno; l'Etnomuseo dei Monti Lepini che si trova a Roccagorga; il Museo delle Terre di Confine presente a Sonnino; il Museo dell'Olio di Roccasecca dei Volsci; il Museo della città e del territorio di Cori, l'Archivio storico e Map e l'Ecomuseo dell'Agro Pontino presenti a Pontinia; il Museo archeologico comunale di Sezze.

L'iniziativa coinvolge nove municipalità, con in testa il Comune di Latina, per un totale di tredici musei pubblici e cinque privati. "Lo scopo della nascente rete – ha spiegato il sindaco Celentano - è quello di promuovere e incentivare la cultura museale sul territorio pontino, attraverso attività sinergiche e iniziative di coordinamento tra musei".

