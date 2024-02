Il presidente nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani ha conferito al senatore Claudio Fazzone l'incarico di segretario responsabile della conferenza dei segretari regionale di Fi. Un incarico che è stato accolto con soddisfazione dai dirigenti locali e provinciali del partito. "E' con grande soddisfazione e orgoglio che esprimiamo le nostre più sincere congratulazioni al senatore Claudio Fazzone per l'importante incarico - scrive in una nota il direttivo FI di Fondi - ricevuto direttamente da Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, come segretario responsabile della Conferenza dei Segretari Regionali di Forza Italia. Si conferma leader nazionale capace e determinato nel promuovere gli ideali e i valori del nostro partito. Il suo impegno e la sua competenza sono stati riconosciuti con questa prestigiosa nomina, che testimonia la fiducia e la stima di Tajani. La Conferenza svolge un ruolo fondamentale nell'organizzazione e nella promozione delle iniziative di Forza Italia. Siamo certi che Fazzone, con la sua determinazione e la sua capacità di leadership, contribuirà a rafforzare la nostra azione politica». E anche l'eurodeputato Salvatore De Meo si è congratulato con Fazzone: «In questo ruolo di grande responsabilità avrà l'opportunità di dimostrare ancora una volta la sua determinazione e concretezza nel gestire le sfide».