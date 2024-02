Oggi l'ultimo giorno. Da domani la filiale di Norma della Banca di Credito Cooperativo di Roma nella centrale piazza Roma chiuderà. Correntisti e utanti sono stati avvertiti da qualche giorno e così l'amministrazione comunale. La banca dal 2019 anno in cui aveva già annunciato l'intenzione di chiudere l'agenzia, aveva raggiunto un accordo con l'loro amministrazione comunale per gestire la tesoreria comunale. Era stato anche deciso che l'agenzia sarebbe rimasta aperta un solo giorno a settimana, il mercoledì mattina, mantenendo comunque attivo H24 lo sportello bancomat. Già da anni le operazioni di una certa rilevanza erano state comunque demandate agli sportelli delle due filiali di Cori e Sermoneta ma è chiaro che si tratta comunque di un servizio piuttosto utile alla comunità anche se limitato ad un solo giorno. Il vero danno per la comunità sarà la chiusura del bancomat: a Norma da domani ci sarà solo l'ATM presso l'ufficio postale dietro al Comune. Se da una parte la minoranza critica la posizione dell'amministrazione accusandola di non aver fatto quasi nulla per evitare questa chiusura, il sindaco Andrea Dell'omo sottolinea come la decisione fosse stata presa già da anni e annuncia che sta cercando di raggiungere un accordo con l'istituto per avere in paese un bancomat intelligente.