Si sono radunati in piazzale Prampolini, proprio di fronte all'ingresso dello stadio Francioni, gli agricoltori provenienti da tutta la provincia di Latina, pronti a marciare a bordo dei loro trattori tra le vie del centro per protestare contro le politiche agricole che stanno mettendo in ginocchio il settore. La protesta, partita da Roma (e passata anche per il centro di Cisterna), si concluderà in piazza della Libertà, dove una delegazione raggiungerà il Prefetto Maurizio Falco per consegnare un documento contenente le richieste della categoria.