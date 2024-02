Vento forte, mareggiate e interventi che non arrivano: sempre più critica la situazione sul lungomare di Sabaudia. Uno dei più grandi interrogativi resta quello del cedimento alla Bufalara per cui da mesi si chiedono lavori anche per somma urgenza come accaduto quando il cedimento si verificò all'interno del canale Caterattino. Domenica scorsa, nonostante il forte vento molte persone hanno optato per una passeggiata in spiaggia. Impossibile per i visitatori non notare la voragine alla bufalara. Ma come più volte è stato ribadito, non si tratta solo di una questione di immagine. Non si conosce al momento quale sia la situazione complessiva e cioè se siano state riscontrate, dopo i rilievi iniziali, criticità per ciò che concerne il ponte e quindi la carreggiata. Nei mesi la situazione è infatti cambiata e buona parte della sabbia è finita in acqua a seguito del cedimento della spalla sinistra del canale, provocando anche problemi di insabbiamento. In vista della prossima stagione estiva verranno effettuati interventi? Si rischia la chiusura della strada? In una recente intervista anche il consigliere comunale di FdI,

Maurizio Lucci è intervenuto sull'argomento sottolineando come il rimpallo istituzionale sulle competenze per ciò che concerne i lavori da effettuare sia dannoso per la città e chiaramente per il lungomare. Situazione preoccupante anche per quel che riguarda il fenomeno erosivo. In alcuni punti la duna è stata erosa a ridosso strada tanto che parte della massicciata è stata scoperta ed alcune pietre sono finite in acqua. Si tratta di uno dei punti in cui sono stati effettuati i lavori? In ogni caso i danni sono evidenti. Altro problema resta purtroppo quello dei rifiuti ed in modo particolare della plastica. Molte le reti nonchè le cassette in polistirolo e poi ancora ami ancora attaccati al filo da pesca letali per la fauna marina e pericolosi anche per chi porta i cani in spiaggia. La sensazione è che le cure, per il lungomare di Sabaudia non siano più rimandabili.