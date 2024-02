I consiglieri comunali Ilaria Cavallin e Fabrizio Fiorentini sono i nuovi componenti di parte pubblica dell'Osservatorio cittadino per la legalità e la sicurezza. La nomina è arrivato nel corso del Consiglio comunale di oggi pomeriggio chiamato a discutere le modifiche all'organismo, che a breve verrà riattivato. Cavallin della lista Unione Civica - indicata dalla maggioranza - ha ottenuto 15 voti mentre Fiorentini (Uniti per Aprilia) scelto dall'opposizione ha ottenuto 9 voti, mentre un voto è andato anche a Matteo Grammatico. Come consiglieri supplenti sono stati scelti Sonia Bianchi per la maggioranza e Luana Caporaso per la minoranza. Durante l'assise comunale è stato inoltre modificato il regolamento dell'Osservatorio per la legalità e sicurezza, che verrà trasformato in un'organismo permamente mentre in precedenza decadeva con la fine della consiliatura.