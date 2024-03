I giudici del Tribunale del Riesame hanno accolto il ricorso dei proprietari del centro commerciale di via del Lido, nel quartiere Q3, annullando quindi il sequestro adottato dal giudice per le indagini preliminari lo scorso 9 gennaio. Gli evidenti illeciti edilizi rilevati dall'inchiesta della Procura quindi non bastano per giustificare l'applicazione dei sigilli, tantomeno il trattamento di favore assicurato dall'ufficio tecnico comunale del Suap asseverando il progetto della struttura, composta da tre medie superfici di vendita, che in ogni caso non può aprire perché il discusso insediamento commerciale non ha ancora l'autorizzazione per l'utilizzo dei passi carrabili.