Oggi si terrà l'udienza preliminare per l'inchiesta sullo scandalo Karibu, in cui sono contestati reati come autoriciclaggio, bancarotta e frode nelle pubbliche forniture. E' la seconda tranche dell'inchiesta che lo scorso ottobre aveva portato all'emissione dei provvedimenti restrittivi firmati dal gip ed eseguiti nei confronti della moglie del deputato Soumahoro, Liliane Murekatete finita agli arresti domiciliari. Era stata arrestata anche la madre Marie Therese Mutkamisindo. Gli altri imputati sono: Richard Mutanga, Michel Rukundo e poi Aline Mutesi. Sono difesi dagli avvocati Lorenzo Borrè e Francesca Roccato. Nel procedimento le parti offese sono: il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Latina, la cooperativa Consorzio Agenzia Inclusione dei diritti Italia e poi molti comuni della provincia, la lista è lunga. Diverse istituzioni e comuni infatti sono parti offese nel procedimento, con il Comune di Latina che si costituirà parte civile. La Uiltucs Latina nelle scorse ore ha espresso indignazione per la distrazione di denaro pubblico e sostiene che la politica locale avrebbe dovuto intervenire prima sugli avvenimenti legati allo scandalo. Sono sollevati diversi punti di domanda sulle responsabilità e sulle azioni da intraprendere.

