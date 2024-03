Aveva destato non poche preoccupazioni la notizia del decesso di un turista di nazionalità greca avvenuto a giugno dello scorso anno presso un hotel di Sabaudia. Questo perché era stato ipotizzato, secondo alcune testimonianze, che a determinare quanto accaduto fosse stato il morso di un ragno violino. Secondo alcune indiscrezioni, l'esito degli accertamenti disposti subito dopo il decesso ed effettuati nel corso dei mesi smentirebbero questa ipotesi. Il decesso, come emerso dalla nostra prima ricostruzione dei fatti lo scorso anno, sarebbe da ricondurre ad un malore dovuto a cause naturali. A rinvenire il corpo del turista era stato il personale dell'hotel perché il 58enne, che si trovava nella città delle dune con un gruppo di connazionali, non rispondeva all'interno della stanza. Dopo l'intervento dei sanitari del 118 erano scattati gli accertamenti del caso. Successivamente, sulla scorta un'informativa con gli elementi raccolti dai carabinieri sulla vicenda la Procura di Latina aveva richiesto l'esame autoptico per chiarire le cause che avevano portato alla morte del turista. Si era aperta quindi la fase legata agli accertamenti effettuati e disposti dal medico legale che si sarebbe appunto conclusa nelle ultime settimane.