Monta la protesta tra i pescatori di Anzio, che hanno proclamato lo stato d'agitazione per la poca sicurezza durante la navigazione nel porto.

Come riportato dall'Ansa, dopo due anni dagli ultimi interventi nel canale di accesso, i pescatori devono fare i conti con l'insabbiamento. La denuncia arriva delle cooperative Concordia e Fanciulla d'Anzio, che contano 22 pescherecci e 30 imbarcazioni per la piccola pesca.

«Le condizioni di sicurezza del canale d'accesso, infatti, non ci sono più ed è sempre più alto il rischio di incidenti» hanno dichiarato le coop all'Ansa.

Sono questi i motivi per cui entrambe richiedono la convocazione di un tavolo di confronto con la Regione Lazio, ma nonostante le continue richieste, ad oggi non ci sono state risposte.

Il tutto si traduce in una situazione, quella attuale, in cui non «l'incolumità degli equipaggi non viene garantita».