Bruno Conti, campione del mondo con la Nazionale italiana di calcio nel 1982, ha donato al comune di Nettuno la maglia azzurra numero 16, indossata in occasione della vittoriosa semifinale mondiale con la Polonia, quando la squadra di Bearzot vinse 2-0 conquistando il biglietto per la finale. "Questa commissione straordinaria esprime all'illustre campione, figlio di questa generosa e bella terra, che tanto incantò e affascinò un' intera nazione, sentimenti fervidi di gratitudine e riconoscenza", ha commentato il commissario Reppucci.

